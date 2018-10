CR7-dipendenza per la Juve. Sempre più integrato coi bianconeri

Kasper Schmeichel, portiere del Leicester, ha scritto una lunga lettera di addio al presidente Vichai Srivaddhanaprabha, morto sabato a seguito dello schianto del suo elicottero fuori dal "King Power Stadium": "Caro presidente. Non posso credere ciò che sta succedendo. Sono totalmente...

Repubblica racconta la 'dolce' dipendenza della Juventus da Cristiano Ronaldo. Un gol ogni 84 tocchi ma a 0 in Champions League, a Empoli ha giocato la peggior partita della sua storia bianconera ma è stato pure decisivo. Non c'è contraddizione, solo l'evidente segno dell'integrazione del portoghese con i compagni e nel progetto di Massimiliano Allegri. E la sua incidenza sta diventando sempre più marcata.

