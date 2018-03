Cremonese, Arvedi ricorda Mondonico: "Scelto per rinascere"

Fonte: http://www.uscremonese.it/

Il cavalier Giovanni Arvedi, presidente onorario dell’U.S. Cremonese, ha ricordato con queste parole Emiliano Mondonico: “Quando nel 2007 risposi positivamente all’appello delle Istituzioni cremonesi che mi chiedevano di farmi carico del salvataggio della Us Cremonese prossima al fallimento, scelsi personalmente, quale allenatore, Emiliano Mondonico. Le sue origini cremonesi, la militanza anni prima nella Usc in qualità di giocatore, il sincero attaccamento ai colori grigiorossi, uniti alle indubbie capacità professionali, mi convinsero che fosse la scelta giusta. Fu un’esperienza intensa, ma molto piacevole e, lavorando insieme, riuscimmo a raggiungere risultati positivi ed a restituire alla Us Cremonese, nel frattempo risanata, il rispetto e la considerazione degli sportivi e dei talentuosi calciatori che abbiamo scelto e che Mondonico ha allenato. Il carattere schietto e diretto, unito ai valori che lo contraddistinguevano ed alla determinazione che ha dimostrato anche nella sua dolorosa battaglia personale vissuta con grande dignità e coraggio, mi lasciano di lui un bel ricordo. Alla signora Carla, ed alle figlie Francesca e Clara vanno le condoglianze mie e dell’intera Us Cremonese”.