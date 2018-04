Cremonese, Tesser: "Sconfitta pesante, dura da digerire"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A Sky Sport, dopo la gara persa contro il Foggia, parla l'allenatore della Cremonese, Attilio Tesser. Queste le sue parole: "Una sconfitta pesante, dura da buttar giù. Non eravamo riusciti a perdere con più di un gol di scarto. Ci voleva più coraggio in alcuni frangenti. Manca quello spirito di gruppo che abbiamo avuto fino a metà febbraio. Dobbiamo lavorare forte soprattutto a livello psicologico. Non ho parlato con la dirigenza a fine gara, ma è normale che quando le cose non vanno bene tutto sia in discussione, anche l'allenatore. Sento però la fiducia dell'ambiente, vedremo".