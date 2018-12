Crespo: "Criticare le qualità di Higuain è come bestemmiare"

© foto di Federico De Luca

Nel giorno in cui il Banfield annuncia il suo ingaggio come allenatore, Hernan Crespo si volta indietro e guarda all’Italia che lascia. Soprattutto, da centravanti e da argentino, osserva la situazione di Higuain: "Criticare le qualità del Pipita è come bestemmiare: non si può, non si fa. Ha segnato ovunque sia stato, vedrete che anche con il Milan si riprenderà. Certo che i compagni lo devono aiutare: non ho mai visto un centravanti che fa tanti gol senza che la squadra gli dia l’opportunità di farlo. Il carattere? Dico soltanto che Higuain ha giocato nel Real Madrid, nel Napoli e nella Juve. Ha esperienza internazionale, non può essersi spento di colpo. Va stimolato, semmai. Deve ritrovare quella gioia che, per ogni centravanti, è benzina quando si trova in mezzo all’area di rigore avversaria. Piccolo suggerimento per i tifosi, visto che da una situazione simile ci sono passato: non criticatelo, ma sostenetelo. Alla lunga l’affetto produce scintille positive, ve lo garantisco", le parole riportate da La Gazzetta dello Sport.