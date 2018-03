Crespo: "Spalletti è bravo. Non potrei scegliere tra il Milan e l'Inter"

© foto di Federico De Luca

Intervistato da Sky Sport, Hernan Crespo ha parlato - in veste di doppio ex - del momento di Inter e Milan: "Non scopro io che Spalletti sia bravo. Le difficoltà all'Inter ci sono e ci saranno sempre, altrimenti non sarebbe Pazza. Passano da momenti negativi ai 5 gol alla Sampdoria, cos'altro si può dire. Scegliere una squadra tra Milan e Inter? Sono molto affezionato all'Inter, ma in rossonero ho passato un anno fantastico e anche lì son stato trattato molto bene. Non potrei scegliere, farei un torto che non voglio fare".