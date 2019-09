© foto di Federico De Luca

Lo storico ex attaccante dell'Argentina e di diverse squadre in Serie A Hernan Crespo, ha parlato alla Gazzetta dello Sport dell'Inter e di Lautaro Martinez: "Ammiro la duttilità del Toro. Riesce a essere pericoloso sia da prima che da seconda punta. Ha tanta tecnica ed è un centravanti completo, prontissimo per il campionato italiano. Veron mi aveva detto che non gli mancava niente per sfondare in Italia ed aveva ragione. Lasciamolo tranquillo e avremo diverse soddisfazioni. La freccia più importante dell'arco dell'Inter però è in panchina e si chiama Conte. E' un fenomeno assoluto e se Lautaro lo segue può diventare un campione".