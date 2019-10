© foto di Federico De Luca

L'ex granata Massimo Crippa ha parlato a Tuttosport dando il suo giudizio sul Torino di oggi, tra cammino in Europa League e le prime sette giornate di campionato: "Il Toro di quest'anno mi piace molto, la squadra è buona ed è sicuramente fra le candidate più accreditate per l'Europa League. Purtroppo la doppia sfida col Wolverhampton nei playoff di agosto è stata una grande occasione persa. Ma con l'acquisto di Verdi e il reintegro di Nkoulou questo è un Toro che può lottare anche per il quarto posto. Certamente non è semplice, è anche questione di dettagli, ma le possibilità per arrivare in fondo a questa corsa ci sono tutte".