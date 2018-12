© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il capitano del Genoa Mimmo Criscito ha affidato a Instagram le sue considerazioni sulla partita di ieri sera contro la SPAL: "Secondo me l’espulsione di oggi è ingiusta ma la cosa importante è la reazione dei miei compagni. Orgoglioso di essere uno di voi. Bravi ragazzi perché non era facile giocare con un uomo in meno".