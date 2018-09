Cristiano Ronaldo entra nel "club 400": la doppietta vale un nuovo record

© foto di www.imagephotoagency.it

Una doppietta che vale l'ingresso in una lista alquanto esclusiva: contro il Sassuolo, Cristiano Ronaldo entra nel club dei 400. Cioè dei giocatori che hanno segnato almeno 400 reti con la maglia dei propri club in un campionato europeo. Considerati soltanto i gol segnati in un campionato nazionale, prima dei due siglati oggi con la Juve, CR7 ne aveva realizzati 3 con lo Sporting Lisbona, 84 col Manchester United e ben 311 col Real Madrid.

A livello europeo, il recordman è Josef Bican, 518 gol tra Austria e Repubblica Ceca. Seguono Ferenc Puskas coi suoi 514 gol, poi Matthew McGroory e Uwe Seeler, rispettivamente 410 e 406 gol segnati in carriera in campionato. Obiettivi possibili, per CR7. Che, considerando invece sia club che nazionale, è a quota 678 gol complessivi, sesto in assoluto nella storia del calcio, in una classifica praticamente impossibile da stilare (l'unico dell'epoca moderna a precederlo è Romario con 757 reti, per gli altri, da Bican a Pelé la distinzione tra leggenda e realtà è davvero complicata).