Cristiano Ronaldo produrrà una serie tv sul calcio femminile

Il fuoriclasse del Real Madrid e del Portogallo Cristiano Ronaldo ha deciso di sbarcare nel mondo della televisione producendo una serie tv, che sarà visibile anche su Facebook, ambientata in una cittadina dello stato di New York che parlerà di una squadra di calcio femminile in cui le storie delle protagoniste si intrecceranno fra campo e vita adolescenziale. Una serie che vedrà, fra gli sceneggiatori gente del calibro di Liz Garcia (Wonderfalls, Cold Case e Dawson’s Creek) e Josh Harto.

“Nel tempo libero, mi piace guardare televisione, ma di qualità. Essere il produttore di questa seria sarà un’esperienza fantastica, soprattutto grazie al lavoro di tutte le persone talentuose che stanno lavorando a questo progetto. - ha spiegato Ronaldo come riporta L Football - La storia della mia vita ha molte cose in comune con ciò che stanno vivendo queste ragazze. Non si tratta semplicemente di una squadra di calcio, questo sport fa solo da sfondo a molte altre cose, come i valori, le difficoltà, la perseveranza, la solidarietà, l’amicizia, e l’armonia. In una parola, si tratta di vita”.