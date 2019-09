© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus, si è confessato in una lunga intervista a ITV svelando anche una notizia a proposito della sua vita privata: "Un giorno io e Georgina ci sposeremo, questo è sicuro. E' anche il sogno di mia madre e quindi perché no? Geo è parte di me. Mi ha aiutato tanto. Sono innamorato di lei. Il nostro primo incontro è stato a Gucci, dove lei lavorava come assistente alle vendite. Poi ci siamo rivisti a un evento ed è stato un colpo di fulmine".