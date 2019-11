Croazia, Olic: "Kovacic? Modric e Brozovic sono in vantaggio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ivan Olic, vice del ct croato Zlatko Dalic, ha fatto il punto sulle possibili scelte di formazione per la partita di domani: "Non è certo facile lasciare in panchina giocatori che giocano alla grande nei rispettivi club, ma questa è l'ampiezza della Croazia. Kovacic? Sta bene, giocatori come Mateo sono consapevoli, per quanto difficile possa essere, che giocatori come Modric e Brozovic sono in vantaggio".