Crosetti (La Repubblica): "Allegri, Ancelotti e l'arte della fuga"

© foto di www.imagephotoagency.it

Maurizio Crosetti, prima firma de La Repubblica, ha commentato questo turno infrasettimanale di Serie A con un interessante editoriale. Questo un breve estratto: "Forbice larga tra il primo e il secondo gruppo, forse più di sempre: Lo spiega il Napoli che cancella la lunga stagione dei titolarissimi, e lo ribadisce la Juve che volendo può mandare in campo almeno un paio di formazioni pressoché identiche nella sostanza ma diversissime nella forma. Allegri e Ancelotti possono pure copiare Bach: non sarà Goldberg il prossimo acquisto per la Champions, ma questa è l'arte della fuga".