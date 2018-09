Crosetti su Repubblica: "Roma frutto di smantellamento scientifico"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Il portiere non c'è più, l'ordinatore di centrocampo non c'è più, la furia belga non c'è più e la Roma non c'è più". E' l'attacco del commento sulla Roma e sulla crisi giallorossa di Maurizio Crosetti sulle colonne de La Repubblica. "Il campionato prende atto dello smantellamento scientifico di una squadra che era quasi arrivata in finale di Champions e che ora sembra al finale di sé".