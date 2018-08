Crosetti su Repubblica: "Modric-Inter. Per sua fortuna non era vero"

© foto di Imago/Image Sport

"Narra la leggenda che Luka Modric ieri sera abbia guardato l'Inter in tivù e che si sia destato di colpo, come quando ci si sveglia da un incubo, sudato tipo Spalletti contro il Sassuolo (...). Aveva sognato di lasciare il Real Madrid, la finale mondiale e le sue svariate Champions League per giocare nell'Inter. Ma per sua fortuna non era vero niente". Inizia così l'editoriale nella prima dello sport di Repubblica di Maurizio Crosetti che, tra il serio e il faceto, fotografa al meglio il primo ko stagionale dei nerazzurri.