Crotone, 13 gol contro il Sersale: triplette per Simy, Nalini e Trotta

Mancano 3 giorni alla gara casalinga contro la Sampdoria (domenica, ore 15) e il Crotone ha sostenuto un test di allenamento allo Scida contro il Sersale, formazione che milita nel campionato di Eccellenza. La sgambata, per la cronaca, è finita 13-0 per i rossoblù: triplette messe a segno da Nalini, Simy e Trotta, doppietta realizzata da Ricci e un gol a testa per Faraoni e Diaby. Non hanno partecipato alla seduta Cordaz e Festa, entrambi a Firenze per il funerale di Astori. Sempre ai box Rohden e Simic mentre Tumminello prosegue col suo programma personalizzato. Da valutare invece le condizioni di Izco, uscito malconcio a circa 10 minuti dalla fine del primo tempo. Per domani è in programma un allenamento mattutino al centro sportivo “Antico Borgo”. Prima della seduta, consueta conferenza stampa pre partita con mister ed un calciatore.