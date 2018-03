Crotone, 7 reti in amcichevole: Simic ai box

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Crotone continua a lavorare in vista del match contro la Roma, in programma domenica alle ore 15 allo Scida. Mister Zenga questo pomeriggio ha guidato i rossoblù in un energico test di allenamento contro l’Isola Capo Rizzuto, formazione che milita in Serie D. Il tecnico pitagorico ha dato maggior minutaggio nelle gambe a coloro che non sono stati schierati titolari contro la Sampdoria. Metà tempo invece per il resto del gruppo che è stato impegnato anche in un lavoro tattico al termine della sgambata. Il primo tempo è stato giocato per la maggior parte in inferiorità numerica a causa di una botta rimediata da Markovic che lo ha costretto ad abbandonare il campo. Nel secondo tempo, in campo anche Tumminello. Festa, Izco e Nalini, quest’ultimo a scopo precauzionale, hanno lavorato a parte. Lavoro differenziato in piscina e terapie per Rohden. Ai box Simić. Per la cronaca sono sette le reti messe a segno, due da Simy e una a testa da Barberis, Markovic, Diaby, Mandragora e Trotta.