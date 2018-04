Crotone, i convocati di Zenga: out Benali, Budimir e Crociata

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Al termine della rifinitura svolta nel ritiro di Steccato di Cutro, mister Zenga ha diramato la lista dei convocati per la gara contro l’Udinese in programma domani alle ore 15 alla Dacia Arena e valevole per la 34a giornata della Serie A Tim. Crociata non ha preso parte alla sessione a causa di un attacco febbrile e dunque non prenderà parte alla trasferta.

Ecco l’elenco dei convocati: 1 Cordaz 3 Festa, 5 Stoian, 6 Rohden, 7 Ceccherini, 9 Nalini, 10 Barberis, 11 Ricci, 13 Izco, 19 Diaby, 20 Pavlovic, 21 Zanellato, 23 Capuano, 29 Trotta, 31 Sampirisi, 32 Tumminello, 34 Simić, 38 Mandragora, 37 Faraoni, 78 Viscovo, 87 Martella, 93 Ajeti, 99 Simy.