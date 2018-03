Crotone, i convocati di Zenga: out Nalini per un problema muscolare

© foto di Federico De Luca

Al termine della rifinitura svolta questa mattina allo Scida, mister Zenga ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani al Franchi contro la Fiorentina (ore 15) valevole per la 30a giornata di campionato. Problema fisico per Nalini che non ha preso parte alla seduta. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto hanno evidenziato una distrazione muscolare di primo grado al flessore della coscia destra.

Ecco l’elenco dei convocati: Cordaz; Festa; Stoian; Rohden; Ceccherini; Barberis; Ricci; Izco; Pavlovic; Zanellato; Capuano; Trotta; Sampirisi; Tumminello; Faraoni; Mandragora; Viscovo; Martella; Crociata; Benali; Ajeti; Simy.