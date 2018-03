Crotone, lavoro differenziato per Festa e Rohden

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sono ripresi questa mattina gli allenamenti del Crotone dopo la vittoria di domenica sulla Sampdoria.

Doppio impegno per gli squali, quest’oggi, al centro sportivo: al mattino allenamento per portieri e difensori che hanno svolto un lavoro tecnico tattico specifico. Nel pomeriggio, mister Zenga ha invece lavorato con tutta la rosa dividendola in due gruppi: seduta di scarico sul campo 'A' per i giocatori maggiormente impegnati contro i liguri, mentre sul campo 'B' è stata impegnata il resto della squadra con un lavoro fisico alternato a partitine a pressione. Presenti alla sessione pomeridiana il presidente Gianni Vrenna e il dg Raffaele Vrenna.

Non hanno lavorato con i compagni Festa e Rohden (differenziato), Izco e Simić.

Domani si replica con un’altra doppia seduta sempre all’Antico Borgo: questa volta al mattino toccherà ai centrocampisti e agli attaccanti, nel pomeriggio invece scenderà in campo tutto il gruppo.