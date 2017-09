Crotone, partitella 5 contro 5. Atteso per domani il rientro di Ajeti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Seconda seduta della settimana per il Crotone in vista del match di domenica alla Sardegna Arena contro il Cagliari, in programma alle ore 15. I rossoblù si sono ritrovati questa mattina sul campo di località Margherita, e alle 10.30 è iniziata la sessione di lavoro basata su riscaldamento tattico, forza e partite a pressione 5 contro 5: questa settimana ad aggiudicarsi il mini torneo è stata la squadra formata da Ceccherini, Crociata, Faraoni, Suljic e Trotta con in porta Festa. Hanno lavorato a parte Izco e Nalini mentre hanno partecipato alla seduta i Nazionali Mandragora e Tumminello. Assente Ajeti, in campo ieri sera con la sua Albania in casa della Macedonia, che rientrerà a Crotone nel pomeriggio di oggi.