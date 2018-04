Crotone. seduta di scarico per i titolari di ieri. Da valutare Nalini

Fonte: fccrotone.it

© foto di Federico De Luca

Il giorno dopo lo storico pareggio ottenuto allo Scida contro la Juventus, il Crotone è subito tornato al lavoro dato che fra tre giorni si giocherà alla “Dacia Arena” contro l’Udinese, gara in programma alle ore 15. La squadra si è ritrovata questa mattina, alle 11, al centro sportivo e ha lavorato divisa in gruppi, come accade sempre nei giorni post partita: lavoro di scarico per chi è sceso in campo ieri sera, normale seduta di allenamento per il resto dei giocatori. Tutti a disposizione di mister Zenga gli uomini della rosa: da monitorare, in vista di domenica, le condizioni di Andrea Nalini reduce da una distrazione al flessore.