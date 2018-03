Crotone, terapie per Markovic e Rohden

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Giornata di doppio allenamento per il Crotone, che ha ripreso ieri gli allenamenti in vista della gara del Franchi contro la Fiorentina, in programma sabato alle ore 15.

I rossoblù, privi dei Nazionali, si sono ritrovati questa mattina presso il centro sportivo per la consueta colazione di gruppo e poco prima delle 11 sono scesi in campo per sostenere, dopo l’attivazione, possessi palla e tattica.

Dopo il pranzo collettivo, la squadra è stata impegnata in sala video e successivamente è tornata al lavoro svolgendo forza sulla sabbia e lavoro tattico sul campo ‘A’. A concludere la sessione pomeridiana, una partitella a campo ridotto.

Terapie per Markovic e Rohden, quest’ultimo prosegue il proprio iter tra piscina e esercizi sul campo. Per domani è in programma un allenamento mattutino al centro sportivo.