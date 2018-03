Crotone, verso la Roma: cinque indisponibili per Zenga, Trotta dal 1'

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Pochi dubbi in casa Crotone, alla vigilia della gara con la Roma. Non convocati gli infortunati Rohden, Izco, Budimir, Tumminello e Simic, probabile conferma in toto per la formazione che ha battuto la Sampdoria la scorsa settimana. Dal 1' Trotta, al centro del tridente formato anche da Ricci e Nalini. Questa la probabile formazione degli squali:

Crotone (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Benali, Mandragora, Stoian; Ricci, Trotta, Nalini.