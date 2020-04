Cruz ricorda Gazzoni Frascara: "È stata una bravissima persona e un presidente eccellente"

Intervista a Sky Sport per l'ex attaccante Julio Cruz. Tra le altre cose, l'argentino ha voluto ricordare anche l'ex presidente del Bologna Gazzoni Frascara, scomparso nelle scorse ore: "È stata una bravissima persona e un presidente eccellente. La sua scomparsa mi ha intristito. Bologna è stata la porta del mio arrivo in Italia, la città è bellissima. Arrivavo dall'Olanda, dove il paese è piuttosto nuovo, il contrario invece di com'è l'Italia. Mi ricordo Casteldebole, il primo allenamento con Signori e Guidolin e l'albergo dove andavamo in ritiro: vedere le persone che ci accompagnavano durante il tragitto per andare allo stadio ti caricava prima di entrare in campo. I primi tempi sono stati difficili come per tanti calciatori che arrivano da altri campionati".