Cska Mosca, Goncharenko: "Grandi per 75', ma non è bastato"

© foto di Federico De Luca

Il CSKA ci ha provato, ma alla fine è stato l'Arsenal a qualificarsi. 2-2 a Mosca, ma russi eliminato. Così l'allenatore dei russi, Viktor Goncharenko, a fine gara: "È chiaro, non abbiamo avuto abbastanza forza. Per 75 minuti è stata sufficiente, ma poi ci ha lasciato. Dopo la sostituzione di Bistrović, il livello di gioco è diminuito. In generale dopo le sostituzioni la velocità del gioco è diminuita. I giocatori del CSKA non meritano critiche, ma solo belle parole. Per 75 minuti siamo stati grandi, abbiamo controllato la partita e stavamo vincendo meritatamente”, ha detto il tecnico russo ai microfoni di Match TV.