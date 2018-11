CSKA Mosca-Roma 1-2: il tabellino della gara

La Roma versione Champions si conferma molto diversa da quella che fatica terribilmente in campionato, agguantando la qualificazione, non ancora matematica, con addirittura due turni di anticipo. Di Francesco è riuscito a rompere anche il tabù russo, che vedeva i giallorossi mai vincenti...

La Roma espugna Mosca: qualificazione vicina, prima gioia in Russia

Espulsi: Magnusson (C)

Marcatori: 4' Manolas (R), 50' Sigurdsson (C), 59' Lo.Pellegrini (R)

Roma (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Florenzi (88' Jesus), Lo.Pellegrini (81' Zaniolo), Kluivert (70' Ünder); Dzeko. A disp.: Mirante, Marcano, Schick, El Shaarawy. All.: Di Francesco.

CSKA Mosca (3-5-2): Akinfeev; Mario Fernandes (12' Schennikov), Becao, Magnusson, Nababkin; Bijol, Akhmetov (76' Khosonov); Vlasic, Sigurdsson (64' Chernov), Oblyakov; Chalov. A disp.: Pomazun, Efremov, Zhamaletdinov, Nishimura. All.: Goncharenko.

