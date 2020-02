Cucchi sul rinvio delle gare di A: "C'è grande voglia di strumentalizzare ogni situazione"

Riccardo Cucchi, storica voce della Rai, ha così commentato via Twitter la decisione della Serie A di rinviare le cinque gare inizialmente programmate a porte chiuse: "È difficile l'equilibrio tra l'attenzione all'emergenza sanitaria e la necessità di non far crescere il panico. Una soluzione che stia bene a tutti probabilmente non c'è. C'è invece una grande voglia di strumentalizzare ogni situazione. E non solo nel mondo del calcio. Purtroppo".