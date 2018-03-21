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Cufré sulla Roma: "Può mettere in difficoltà il Barcellona"

21.03.2018 00:05 di Michele Pavese  Twitter:    articolo letto 644 volte
© foto di Federico De Luca

Leandro Cufré, ex difensore della Roma, ha parlato ai microfoni di teleradiostereo del campionato dei giallorossi. Queste le sue parole riportate da vocegiallorossa: "La Roma ha giocatori di qualità, ha l'intensità giusta. Di Francesco la mette bene in campo, quindi 8-9 partite senza vittorie non devono capitare, per una formazione della forza della Roma, non esiste. Alisson? Mi ha sorpreso, sono sincero. È un portiere che ha delle qualità incredibili, è bravissimo, speriamo continui così, perché è molto forte. Potrebbe andar via? Se si trova bene, capirà subito quanto sarà diverso giocare lontano da Roma".

La Roma ha una piccola chance di fare l'impresa contro il Barcellona?
"Perché no? Quando si entra in campo si è 11 contro 11, se si parte già battuti prima di iniziare, allora finisce male. La Roma è una squadra forte e farà una gran partita. Di Francesco troverà il modo per mettere in difficoltà il Barcellona. Lo abbiamo visto anche con l'Inter di Mourinho, l'importante è passare il turno".

Dzeko può essere accostato ai tuoi ex compagni Batistuta e Montella?
"Edin ha una carriera incredibile, è ancora in ascesa e non è un caso che l'abbia chiesto il Chelsea. Forse non è giusto accostarlo a Bati, ha altre qualità, ma è uno che non molla mai".
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