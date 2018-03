D'Ippolito: "Proposi Dybala al Napoli, costava 2mln. Non convinsi Bigon"

Vincenzo D'Ippolito, agente operativo soprattutto sui profili sudamericani, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per commentare alcune vicende legate al Napoli: "Spero che la squadra azzurra, in queste dieci partite finali, riesca a fare questo miracolo per arrivare dove deve arrivare. Perin? E' pronto per il salto in una grande squadra. Si è ripreso bene, adesso è un portiere da big".

D'Ippolito ha inoltre svelato un retroscena di mercato, commentando inoltre il possibile approdo di Torreira in azzurro durante la prossima estate. "Proposi anche Dybala al Napoli prima che andasse a Palermo. Avevo il mandato nel gennaio 2012, ma non riuscì a convincere Bigon. All'epoca costava 2 milioni di dollari. Poi abbiamo visto che è successo dopo pochi mesi. Torreira? Il fisico non l'aiuta. Somiglia un po' a Gargano, dà grande intensità al centrocampo, è pronto per il Napoli", ha detto il procuratore.