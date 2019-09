Da Ronaldo a Infantino: tanti vip sabato a San Siro per Milan-Inter

© foto di Imago/Image Sport

Il Milan, attraverso il suo sito ufficiale, ha reso noti i nomi di alcuni vip del mondo del calcio che hanno già confermato la loro presenza a San Siro per Milan-Inter, derby della Madonnina valido per la quarta giornata di Serie A che andrà in scena sabato sera. "Saranno presenti - si legge - numerosi volti noti sugli spalti di San Siro, da Stoičkov a Ronaldo 'il Fenomeno', passando per Dida e Serginho fino ad arrivare al Presidente FIFA Gianni Infantino, lo sciatore Dominik Paris e l'ex campione di tennis Boris Becker".