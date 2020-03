Dai contest ai filtri di Instragram: ecco come la B e la C allietano i propri tifosi

In questi duri momenti, la Serie B e la Serie C si stanno attivando molto anche sul sociale, per cercare di "allietare" le giornate dei propri tifosi.

Si parte dal Venezia che ricorda le playlist dei calciatori, invitando i supporters arancioneroverdi ad ascoltare le canzoni dei loro beniamini, si passa dallo Spezia che invita i tifosi a farsi foto (rigorosamente nelle proprie abitazioni) con qualcosa che ricordi il club, e si arriva a Pescara, Pordenone, Cremonese, Pistoiese e Imolese che lanciano contest on line su come i loro piccoli e grandi tifosi si allenano. Oppure ad Ascoli, con un contest che chiede disegni a tinte bianconere

Poi c'è chi va oltre. Ieri, infatti, l'Olbia ha lanciato un filtro da poter utilizzare nelle Instragram Stories, con il logo del club e l'hashtag #IoRestoACasa, ed è stato subito seguito dal Frosinone, che ha lanciato dei nuovi stickers disponibili sulla Fan Cam di FrosinoneApp. Medesimo hashtag, e mascherine con il logo del club.