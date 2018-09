Dal Ghana: nessun problema fisico per l'interista Asamoah

Fonte: fcinternews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dan Kweku Yeboah, addetto alle pubbliche relazioni del team CAF/FIFA per la federcalcio del Ghana, ha voluto tranquillizzare i tifosi ghanesi in merito alle condizioni di Kwadwo Asamoah, difensore dell'Inter, che quest'oggi avrebbe avuto dei problemi fisici nel corso dell'allenamento della Nazionale africana ad Addis Abeba. Yeboah ha precisato infatti ai microfoni di Nhyira FM: "Non è vero che è infortunato, i tifosi del Ghana devono stare tranquilli. Mi ha sorpreso aver letto su alcuni siti che il giocatore si sia infortunato oggi, probabilmente un giornalista etiope ha riportato la notizia dopo aver visto il giocatore con del ghiaccio sulla caviglia. Ma è pronto per giocare con le Black Stars. Ha deciso lui di mettere del ghiaccio sulla caviglia dopo essersi allenato per un'ora e mezza rispetto alle due previste. Mi sono avvicinato per chiedergli lumi in merito ed è stato lui a dirmi di aver subito un leggero colpo con l'Inter, ma il tecnico Luciano Spalletti lo ha comunque convocato per l'ultima partita dove ha giocato 90 minuti. Per questo motivo, ha deciso di mettersi il ghiaccio nella zona colpita". Un falso allarme, insomma, che fa sicuramente felice anche l'Inter dopo le notizie delle ultime ore.