Dalla Germania: Khedira al top con la Juve, in panchina in Nazionale

Secondo quanto riferisce Sport Bild in uno 'speciale' su Sami Khedira in vista del Mondiale in Russia, il centrocampista importantissimo nella stagione di successi bianconera, rischia di non trovare posto con continuità nella Nazionale di Loew. Il ct tedesco infatti, pur convocando il giocatore, potrebbe relegarlo a un ruolo di riserva di lusso, visto che l'unico posto libero al fianco di Toni Kroos, dovrebbe essere occupato da Gundogan, che arriverà all'appuntamento russo all'apice della propria carriera.