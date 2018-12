© foto di www.imagephotoagency.it

Commento di spalla destra sulla prima de Il Giornale per Tony Damascelli. "Quando al Var mettiamo Don Abbondio", scrive il quotidiano. "Di Var si può morire ma si può anche rinascere. Chiedere alla Roma, frenata da Rocchi che non ha visto un rigore chiaro, senza consultare il monitor che invece ha ribadito un fallo di mano di Brozovic e ha permesso alla stessa Roma di tornare in partita con Kolarov".