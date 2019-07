Damiani: "Lukaku alla fine andrà all'Inter. Dybala non adatto alla Premier"

© foto di Emiliano Crespi

"Un nuovo Icardi fai fatica a trovarlo, a meno che tu non voglia spendere 80 milioni per prendere uno come Lukaku". Ospite negli studi di Sky Sport, l'agente Oscar Damiani fa il punto sul valzer degli attaccanti che potrebbe profilarsi in casa nerazzurra, con il belga destinato a sposare la causa di Conte prendendo il posto dell'argentino: "Lukaku alla fine verrà a Milano, la volontà del giocatore conta sempre più di tutte le altre cose - spiega il noto procuratore -. La Juve? Non ci credo, deve cedere tanti giocatori: vedo difficile lo scambio con Dybala, un giocatore non ideale per il calcio inglese".