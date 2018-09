© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Danny, centrocampista portoghese classe '83 del Maritimo e grande amico di Cristiano Ronaldo, ha rilasciato una intervista alla Gazzetta dello Sport per parlare di CR7: "Vi assicuro al 100% che realizzerà un sacco di gol. Non importa come ha iniziato quest’avventura, conta soltanto come la finirà. Dategli il tempo di fare il primo, poi arriveranno subito tutti gli al­tri. E non si fermerà più. Lo sanno tutti: come calciato­re e come uomo, Cristiano ha bisogno della sfida. E arrivare a Torino a 33 anni è la sua nuova sfida: in qualche modo, lui ave­va bisogno della Juve per trova­re nuove motivazioni. Per allungare la carriera e continuare a dimostrare che non c’è nel mondo un giocatore più forte".