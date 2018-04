Daspo per 2 tifosi Lazio e 2 Roma

Sicurezza derby, ieri questore ha incontrato Lotito e Baldissoni

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 14 APR - Il Questore di Roma Guido Marino, al termine degli accertamenti effettuati dagli agenti della Divisione della Polizia Anticrimine, ha emesso 4 provvedimenti di daspo a carico di due tifosi della Lazio ed altrettanti della Roma. I fatti presi in esame riguardano Lazio-Milan del 28 febbraio e Roma-Barcellona del 10 aprile. Nel primo caso gli agenti sorpresero due tifosi laziali ad affiggere su un muro in largo Diaz, un manifesto di 10 mt con la scritta " 01.03 Stefano Furlan ! Acab Lazio". Sorpresi in flagrante furono denunciati, e ora daspo biennale. Stessa sanzione per due tifosi della Roma, uno dei quali, al termine di Roma-Barça ha invaso il campo di gioco, mentre l'altro, minorenne, ha lanciato una bottiglia di vetro all'indirizzo degli agenti in servizio di ordine pubblico a Ponte Milvio. Intanto in vista del derby di domani il Questore Marino ha incontrato il presidente della Lazio Lotito e il ds della Roma Baldissoni, per discutere delle misure di sicurezza.