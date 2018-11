David Guetta: i tormentoni di Firenze

© foto di Federico De Luca

Ormai ci sono degli evergreen nel commentare la Fiorentina di cui non è possibile fare a meno.

Uno tra i più gettonati riguarda l’assenza dei Dalle Valle: spariti, volatilizzati, dispersi nelle Marche.

Ovviamente se avessimo vinto a Frosinone e contro il Cagliari qualche settimana fa Diego e Andrea potevano starsene a Casette d’Ete a giocare a tresette senza che nessuno alzasse un dito sul computer o desse fiato alle trombe.

Sinceramente non ho capito bene cosa dovrebbe fare Andrea (Diego è fuori concorso da anni)?

Abbiamo pareggiato quattro partite di seguito e va bene, ma non è che siamo precipitati in zona retrocessione, siamo sempre lì, anche se col morale più basso e poca vglia di sognare.

E quindi cosa avrebbe dovuto dire Della Valle? E quando?

E se per caso prendesse il posto di Pioli e parlasse ad ogni vigilia senza dare la formazione avremmo qualche punto in più in classifica?

Comunque sia: non ci sono più le mezze stagioni, Venezia è bellissima, ma non ci vivrei, le generazioni di oggi sono peggio di quelle di ieri e…i Della Valle sono spariti.