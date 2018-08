David Guetta sulla Fiorentina: "Una situazione assurda"

© foto di Federico De Luca

Altro che tregua: sarà una mia mancanza di elasticità mentale, ma io proprio non ci arrivo.

Non posso far finta di niente e quindi eccoci qui a parlare del quarto d’ora più assurdo da quando vado allo stadio, cioè dal 1966.

Ma come?

Sul tre a zero, in una serata perfetta, arriva la contestazione a Della Valle e a stretto giro di posta lo scambio rabbioso tra i settori del Franchi?

Certo che ci vogliamo proprio far del male da soli: in Italia, e forse nel mondo, non solo non ci capiscono, ma ci prendono pure per grulli.

Al di là della domanda tormentone/verità (e cioè: una volta cacciati gli odiati Della Valle, che facciamo?), cosa dovrebbe realizzare questa squadra che è stata costruita da Corvino e Pioli in più di tutti dagli “odiati Della Valle” per convincere tutti a fermarsi?

Non lo so e a questo punto ho perso le speranze.

Per la cronaca, abbiamo vinto 6 a 1, con una partita divertente e di grande godimento, peccato però che almeno personalmente mi sia goduto davvero poco.