De Luca sul Mattino: "Contro la Juve è una lotta coi mulini a vento"

© foto di Federico De Luca

Francesco De Luca, responsabile delle pagine sportive de Il Mattino, scrive sul giornale del futuro di Maurizio Sarri. "E' orientato a lasciare la panchina più gratificante della sua carriera non tanto perché abbia ricevuto offerte irrinunciabili ma perché non sa se vi sarà continuità tecnica (...). Le parole di Maurizio sono state chiare anche ieri: ha parlato di un ciclo finito, assicurando dopo gli inchini agli spalti che non allenerebbbe un'altra italiana (...). C'è il timore che anche un'adeguata campagna di potenziamento possa servire fino a un certo punto all'anti-Juve perché quello che si è visto nell'ultimo week-end di aprile lascia credere che le aspiranti allo Scudetto lotteranno contro i mulini a vento finché i sette volte campioni d'Italia continueranno a godere di sostegni arbitrali nei momenti cruciali di una stagione".