De Magistris attacca De Laurentiis: "7 anni fa disse no al nuovo stadio"

Fonte: tuttonapoli.net

© foto di Marco Iorio/Image Sport

“Penso che De Laurentiis non abbia mai avuto un'idea diversa da quella di giocare al San Paolo. Personalmente non ho mai creduto a quello che leggevo e che diceva: un giorno era Palermo, quello dopo Castelvolturno; un giorno era Bari, un altro Melito: sembrava un cacciatore di funghi nei boschi. Per me è impensabile che il Napoli giochi da un'altra parte”. Lo ha detto il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris in un'intervista a Canale 9 - 7 Gold. “In realtà ci fu una possibilità di realizzare uno stadio nuovo, senza pista di atletica, come quelli costruiti recentemente in Italia e in Europa. Parliamo di sette anni fa – spiega de Magistris -, quando una cordata di imprenditori voleva realizzare la struttura a Ponticelli. Ma De Laurentiis all'epoca disse no; il resto sono chiacchiere a giorni alterni”.