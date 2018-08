De Rossi-Gomez, nessuna sanzione ai due capitani "ribelli"

© foto di www.imagephotoagency.it

Nessuna sanzione per Daniele De Rossi e Alejandro Gomez per non avere indossato la fascia da capitano unica imposta dalla Lega Serie A in questa stagione. Neanche un'ammenda per i due giocatori e proprio per questo motivo la decisione di imporla alle venti squadre di A potrebbe presto essere cambiata.