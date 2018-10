De Rossi, Kolarov e Schick verso il recupero: convocati per Roma-CSKA

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Eusebio Di Francesco ha recuperato De Rossi, Kolarov e Schick per il match di Champions League contro il CSKA Mosca. I tre, infatti, saranno almeno convocati per la sfida che la Roma, dopo la scoppola rimediata con la SPAL, proprio non può sbagliare.