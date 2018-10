Del Piero: "Dybala e CR7 non devono star fermi tra le linee"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alessandro Del Piero, ex calciatore della Juventus, ha commentato le scelte di formazione di Massimiliano Allegri in vista del match contro il Manchester United. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "Matuidi ha gamba per stare sulla sinistra e questo consentirà a Cancelo e Alex Sandro di sganciarsi. I due saranno chiamati ad una partita propositiva. Allegri tende a coprire il centrocampo, è un messaggio che ha dato spesso nelle partite importanti. Vuole sicurezza lì e in difesa. Probabilmente questo dà spazio a Dybala e Ronaldo di girare, sono due giocatori che non stanno fermi e non devono stare fermi. Sarà interessante vedere come la Juventus si preparerà a rimanere corta".