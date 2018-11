Del Piero su De Paul: "Dieci moderno, oggi una partita straordinaria"

Alex Del Piero incorona Rodrigo De Paul dagli studi di Sky. Oggi il numero 10 friulano ha realizzato l'ennesima rete pesante, stendendo la Roma: "De Paul è un dieci moderno, può giocare in diversi modi, è capace sia di far gol che di metterti l'assist. Oggi ha fatto una partita straordinaria, non solo il gol ma anche nel lancio che ha messo davanti alla porta Pussetto. E' un giocatore che è cresciuto moltissimo in questa stagione, questa non è la prima volta che riesce ad essere decisivo. Il gol poi è un capolavoro, anche la difesa della Roma è peccato visto che era in sovrannumero".