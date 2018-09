Del Piero su Marchisio: "Onorato che abbia scelto il num.10 per me"

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Claudio Marchisio ha lasciato la Juventus da poco meno di un mese. Ora ha sposato il progetto tecnico dello Zenit, vestendo la maglia numero 10 del suo idolo Alex Del Piero. Proprio l'ex attaccante bianconero, attraverso La Gazzetta dello Sport, ha parlato dell'esperienza russa del suo vecchio compagno alla Vecchia Signora. "So quello che prova, non c’è bisogno di molte parole. L’ho visto crescere e vorrei vederlo vincere ancora, anche se non più nella nostra squadra. Sono onorato che abbia scelto il numero 10 come omaggio nei miei confronti. E spero di andarlo a trovare a San Pietroburgo", ha detto Del Piero su Marchisio.