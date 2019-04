Delneri: "Allegri ci sorprende sempre. Spinazzola predestinato"

© foto di Insidefoto/Image Sport

L’ex allenatore della Juventus Gigi Delneri ha parlato a Radio BiancoNera: “Allegri ci sorprende sempre, basta vedere che ha fatto con l’Atletico. La Juve ha una rosa importante e giovani di qualità come Spinazzola e Kean. Allegri ha molte soluzioni, ha sicuramente quelle giusta in testa, vedremo quella che sceglierà. Spinazzola? Era un predestinato, adesso mi sembra più pronto, ha mentalita e caratteristiche per giocate nella Juve. Esperienza alla Juve? Le cose cominciarono ad andare male quando tutto andava bene e si fecero male Bonucci e Quagliarella”.