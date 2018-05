Delvecchio: "Bravi Di Francesco e De Rossi: basta con gli alibi a Roma"

© foto di Federico De Luca

L'ex attaccante giallorosso Marco Delvecchio ha così commentato a Premium Sport alcuni temi sulla semifinale di ritorno di Champions tra Roma e Liverpool: "Schick quando tocca la palla si vedono el sue potenzialità ma fin qui non ha ancora inciso tantissimo. Avrà tempo di farlo: è giovane e tutti a Roma lo aspettano. La Roma si è complicata la vita con ingenuità incredibili ma mi è piaciuto molto lo scatto di mentalità avuto sia da De Rossi che da Di Francesco: a Roma, dove si cercano sempre alibi, forse si sta facendo un passo in avanti. Si è capito che per stare a certi livelli serve un lavoro specifico".