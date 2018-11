Dg Roma: "Tanti approfittano dei disagi temporanei. Sfidiamo i forti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto nel corso della ventesima edizione dei Cavalieri della Roma, il direttore generale giallorosso, Mauro Baldissoni, ha parlato dell'ambiente che circonda il club capitolino: "Il ruolo del cavaliere è un ruolo storicamente importante, ha il compito di proteggere. Vi siete presi l'impegno di proteggere la Roma, è un impegno importante perché credo ci sia un grande bisogno di proteggerla tutti i giorni. Per noi è una passione, qualche volta ci arrabbiamo perché come tutte le passioni ci fanno arrabbiare, a volte siamo delusi perché vorremmo dei risultati migliori ma noi con la passione possiamo permettercelo. Ci sono tanti invece, intorno alla Roma, che forse hanno anche il piacere di approfittare dei disagi temporanei che questa squadra vive. Quindi sappiate che voi che vi siete presi questa responsabilità di essere cavalieri, dovrete impegnarvi per far sì che l'immagine e l'onore di questa nostra grandissima passione non sia mai sporcato. Noi dobbiamo sfidare quelli più forti, sapendo che la Juventus purtroppo parte da un vantaggio notevole in termini di disponibilità economica, che nel calcio moderno fanno la differenza".